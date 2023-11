Museo alla Bertelli. Il debutto a Milano

Domani alle 12 alla Fondazione Corrente a Milano ci sarà il debutto ufficiale del nuovo Museo permanente di arte moderna "Quarto Platano" allestito a Villa Bertelli. Il secondo piano è stato infatti dedicato agli artisti che hanno lavorato e vissuto a Forte dei Marmi con quattro spazi espositivi tematici: nella prima sala le opere già donate alla Fondazione Bertelli dalla famiglia Dazzi; la seconda aprirà invece agli artisti storicizzati legati al Novecento, per finire con quelli di Forte dei Marmi del Dopo Guerra. Spazio per Arnold Bocklin, Massimo Campigli, Felice Carena, Carlo Carrà, Giorgio De Chirico, Raffaele De Grada, Ugo Guidi, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, Marino Marini, Lorenzo Viani e molti altri. Un totale di circa 60 opere: quadri, sculture e pubblicazioni d’epoca (manifesti, riviste, fotografie, testi e lettere). Un progetto lanciato dalla Fondazione Corrente Onlus di Milano che ha costituito un comitato scientifico per la raccolta di un primo nucleo di opere: è un ente istituito da Lidia Treccani De Grada e Ernesto

Treccani nel 1978, insieme ad altri intellettuali milanesi. Alla presentazione ci sarà il vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo.