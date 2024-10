Mura Castellane. Presto una nuova vita

Seicentocinquant’anni fa la costruzione delle Mura Castellane: il Comune e il Gruppo Archeologico hanno celebrato l’anniversario con diverse iniziative per far rivivere l’antico Castello cittadino. Al cinema Borsalino, il Gruppo Archeologico ha presentato il video-progetto di ricostruzione virtuale in 3D della cinta muraria e del borgo di Camaiore nel XV secolo. A seguire, l’amministrazione ha presentato il progetto del Nuovo Giardino Murato che sorgerà nell’aria tra via Delle Muretta e via Tabarrani e che verrà realizzato nel 2025.

L’area sorge tra via Tabarrani e via delle Muretta, in cui è custodito un giardino incastonato tra le antiche mura castellane medievali. Quest’area verde era un tempo utilizzata come giardino privato di un’abitazione residenziale, anch’essa inserita a margine delle mura – da poco acquisita a patrimonio –, a confine con il Palazzo Littorio e con Piazza XXIX Maggio. Il progetto prevede perciò la completa rigenerazione urbana dell’area giardino, partendo dal restauro della antiche mura castellane su via delle Muretta. Sul giardino sono previsti interventi di riqualificazione del verde esistente, e il livello di progettazione esecutiva potrà definire compiutamente le diverse possibilità di utilizzo degli spazi interni, che comunque saranno destinati a luogo di socialità e di cultura.

L’investimento sarà di 650 mila euro. Il progetto, già autorizzato dalla Soprintendenza, parteciperà ad un bando regionale dedicato al recupero degli insediamenti storici fortificati per il suo cofinanziamento. L’avvio dei lavori è previsto per il 2025.

L’opera si inserisce nel progetto complessivo di rigenerazione di tutta l’area della “Porta Nova”, che si sviluppa nella zona di Piazza XXIX Maggio, il cui ultimo step, infine, sarà la rinascita di Palazzo Littorio.

A conclusione della giornata, infine, in Piazza XXIX Maggio, è stato inaugurato il nuovo totem informativo retroilluminato sull’antica cinta muraria, i cui resti sono visibili dopo la riqualificazione della piazza.