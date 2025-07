Muore dopo 40 giorni di agonia, fatale un incidente domestico

Capezzano (Lucca), 24 luglio 2025 – Dopo oltre quaranta giorni di agonia, è deceduto a 83 anni, Carlo Giovanni Dal Torrione, conosciutissimo in tutta la Versilia per essere stato per lungo tempo il concessionario di zona della Mercedes.

Dal Torrione era rimasto vittima lo scorso 12 giugno di un terribile incidente domestico avvenuto nel campo della sua abitazione, a Capezzano. era intento a bruciare delle sterpaglie quando all’improvviso è stato avvolto dalle fiamme. Subito soccorso a causa delle gravi ustioni riportate, era stato trasferito al Centro grandi ustionati di Pisa. Dove ha lottato come un leone fino alla mattina di giovedì 24 luglio ieri mattina quando il suo cuore ha cessato di battere.

Con lui se ne va sicuramente una delle figure storiche del commercio viareggino e versiliese in genere. Fino al 2000, prima di andare in pensione aveva gestito la concessionaria Mercedes lungo la via Cei, poi passata di mano ai figli. Uomo sempre molto attivo, una volta andato in pensione aveva coltivato i suoi hobby che erano principalmente quelli di andare a caccia o di fare dei viaggi. Amava stare in compagnia e lascia per questo un ricordo indelebile nei tanti amici che lo hanno conosciuto e frequentato. Lascia nel più profondo dolore la moglie Barbara e i figli Stefano, Andrea ed Elena cui va il nostro affettuoso abbraccio. Ancora da definire il giorno dei funerali in quanto la salma è stata trasferita in medicina legale per gli accertamenti di rito.