Viareggio, 10 settembre 2020 - Una turista di 75 anni di Lucca è morta nella tarda mattinata mentre faceva il bagno davanti a uno stabilimento balneare della Darsena di Viareggio, in Versilia. Arrivata in spiaggia assieme a un parente, approfittando delle temperature ancora estive la donna si era immersa in mare e ha accusato un malore. Un bagnino dello stabilimento balneare è prontamente intervenuto per soccorrerla portandola a riva, ma per lei non c'e' stato nulla da fare.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Viareggio.