Municipale, il vice Fontana in pensione

Il comando di polizia municipale perde una delle sue ’colonne’ storiche. Da domani sarà in ferie il vice Giovanni Fontana e poi andrà naturalmente in pensione dopo 43 anni di servizio. Una professione nata per caso, grazie a quel concorso del 1981 quando Fontana era prossimo al diploma all’Istituto Nautico di Viareggio, sezione Macchinisti. "L’idea del mare non mi coinvolgeva tanto – racconta – così, senza neanche troppa convinzione, partecipai al concorsone e feci l’agente stagionale. Rimasi coinvolto da quell’esperienza professionale in quella che non era certamente la Forte dei Marmi di adesso e dove i rapporti professionali, spesso, si confondevano con i rapporti personali". Da lì il concorso in Polizia di Stato, l’avventura nella caserma di Peschiera del Garda, e l’ingresso nei vigili urbani di Forte dei Marmi, dove per un breve periodo ha anche assunto la ’reggenza’ del personale in attesa del nuovo comandante. "Sono ben contento di dover cessare questo servizio alla comunità –confida – perché è anche terminato il mio tempo ed è giusto che sia dato in mano ai più giovani: è la staffetta della vita. Ringrazio i colleghi, non solo di Forte dei Marmi o del corpo di appartenenza. Dentro ogni uniforme ci sono donne e uomini comuni che decidono di mettersi a servizio. Spero di aver sempre saputo usare la giusta misura e, quando ho sbagliato, sicuramente, non l’ho mai fatto in mala fede. “Nudo” sono entrato nel corpo della municipale, indossando la mia divisa e nudo torno ad essere, custodendo tutte le esperienze di questo lungo percorso"