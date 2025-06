Multe non pagate. Al via ingiunzioni per 500mila euro

Pietrasanta (Lucca), 10 giugno 2025 – Era il luglio 2020, in piena emergenza Covid, quando diverse centinaia di automobilisti finirono nei verbali della polizia municipale o nell’hard disk dell’autovelox tra l’Aurelia e via Spirito Santo (i due sulla provinciale Vallecchia furono attivati soltanto sette mesi dopo) a causa di una serie di violazioni quali divieto di sosta, eccesso di velocità e altro ancora, senza però mettersi mai in regola. I numeri parlano di poco più di 1.200 sanzioni accertate e notificate ai diretti interessati, per un introito complessivo di oltre 500mila euro che le casse comunali ancora reclamano.

Siccome i solleciti non hanno sortito alcun effetto, nei giorni scorsi come da prassi il Comune ha pertanto approvato l’elenco riepilogativo dei contribuenti che non hanno effettuato i versamenti nei termini previsti dagli avvisi di accertamento. Il passaggio successivo sarà l’invio di ingiunzioni finalizzate al recupero in modo coattivo degli importi che ancora non sono stati pagati. Entrando nei dettagli dell’ennesimo provvedimento, per quanto riguarda le violazioni al codice della strada in ballo ci sono 710 atti, per un importo pari a 356.208 euro. In merito invece ai proventi dalle sanzioni dell’autovelox il totale degli atti scende a quota 511, per un importo pari a 162.448 euro. Rispetto alle cifre originarie si tratta di numeri lievitati a causa della morosità e del mancato rispetto delle scadenze, con i diretti interessati che avranno comunque la possibilità di chiedere una rateizzazione degli importi. Inoltre il totale di 1.200 atti non significa automaticamente che i sanzionati siano 1.200, in quanto ci sono diversi casi in cui uno stesso automobilista è incappato più volte nell’autovelox o in un divieto di sosta. I cosiddetti recidivi, insomma.

Nel caso delle violazioni al codice della strada le multe coprono un ampio ventaglio di importi, in certi casi di appena 17 o 27 euro, ma è corposo anche il numero di coloro che dovranno sborsare parecchie centinaia di euro o addirittura sanzioni a tre zeri (da un minimo di 1.100 euro fino a un massimo di 4mila euro). Stesso discorso per le sanzioni a carico di chi è stato multato dall’autovelox sull’Aurelia per non aver rispettato il limite dei 50 all’ora: qualcuno se l’è cavata con 27 euro, 87 euro o 193 euro di multa, altri invece, specie i recidivi, hanno raggiunto quota 2mila o 3mila euro.