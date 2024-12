Movimento dei ’Progressisti’: "Per chi vuole il cambiamento"

Prende il volo Seravezza Progressista dopo l’assemblea costitutiva che ha visto un’attiva partecipazione del pubblico. "Sono state illustrate – dice il coordinatore Guglielmo Neri – le motivazioni

che hanno portato alla nascita del movimento, evidenziando la volontà di lavorare per il benessere collettivo e per un futuro sostenibile per la comunità seravezzina. L’atmosfera che ha caratterizzato l’assemblea è stata di grande speranza. Seravezza Progressista si pone come punto di riferimento per chi desidera un cambiamento concreto e costruttivo, capace di rispondere alle sfide attuali e future della nostra comunità. Il movimento proseguirà con impegno nella costruzione di un progetto inclusivo e innovativo per tutti".