Movimentisti al femminile. Le fab four dei Breschi: "Lo facciamo per amore"

In principio fu Gionata Francesconi a rivoluzionare il mondo del Carnevale con sole ragazze a ballare su una costruzione. Vuoi vedere che Massimo e Alessandro Breschi hanno in mente la stessa cosa? Probabile, anche se in altro modo. I fratelli Breschi per il loro ‘Social’ possono infatti contare sì, sull’appoggio incondizionato del ‘gentil sesso’, ma sotto forma di lavoro... Di quindici movimentisti a disposizione ben 4 sono ragazze, e che ragazze. Ragazze dalle storie più diverse, ma accomunate per l’amore incondizionato verso il Carnevale; amore che le porta a preferire di tirare delle corde e indossare guanti spessi, piuttosto che perdersi in coreografie o in balli sfrenati. "Da cinque anni a questa parte - racconta lo stesso Massimo Breschi – un gruppetto di ragazze propositive e veramente appassionate, fanno parte del nostro gruppo di maschere. Così pensando al carro di quest’anno, ho proposto loro di mettersi a fare i movimenti. La loro risposta, che onestamente mi aspettavo, è stata: "Non vedevamo l’ora, grazie".

Ed eccole le movimentiste del carro dei Breschi. La ‘capo banda’ è Silvia Biagini di Carrara, fisico asciutto e slanciato, e una passione trascinante. Lei è l’addetta al movimento di un fianco dell’Hikikomori. "Sono carrarina, ma viareggina dentro – premette – anche perché mia mamma è di Lido di Camaiore e mi ha abituato fin da piccolina a godermi il corso e il Carnevale. Per me aiutare Massimo e Alessandro è un onore di cui vado fierissima". Con gli occhi vispi si sistema degli spessi guanti e indica la corda che dovrà tirare, per ore e ore. "Mi sono premunita e non sento dolore alcuno – precisa ancora –. Nemmeno nei giorni seguenti al corso sento alcun dolorino, perché il trucchetto sta nel muoversi correttamente, assecondando il tirar della corda con il giusto movimento delle ginocchia e della schiena".

Sua dirimpettaia è la lidese Rebecca Domenici. A lei è toccata l’altra corda, che regola il lato sinistro del busto e delle braccia. Rispetto a Silvia ha un fisico più esile, ma identica grinta. "Con Silvia, che è una amica carissima da anni, ci siamo capite fin dal primo giorno delle prove all’hangar. Quando lei termina con un movimento, inizio io. Tutto è sincronizzato". Anche per Rebecca il Carnevale è amore puro. "Sono stata una figurante fino al 2013 poi, dopo qualche anno di pausa, sono ripartita nel 2021 e da allora è stato un crescendo di emozioni e di adrenalina. Finito il corso non mi perdo nemmeno il rione, del resto devo scaricare la grinta accumulata".

La terza ragazza è Victoria Cignoni e la sua è forse la storia più particolare. Non tanto per il movimento che le compete, trattandosi di un semplice passaggio di corda - nello specifico quello che permette al mascherone di far uscire il piede dal palco - a un altro movimentista, ma perché lei, nativa di Piombino, a ogni corso lascia il marito a casa a Lucca per correre in Passeggiata. "Anche se non sono viareggina di sangue – puntualizza – lo sono con il cuore. Il Carnevale di Viareggio è lo spettacolo più bello del mondo, quindi io voglio viverlo fino in fondo. Del resto ci vengo fin da bambina". Ed il marito a casa? "Mi comprende – risponde divertita – del resto lui è il classico lucchese, quindi il Carnevale concettualmente non lo concepisce. Resta a casa con il nostro bambino".

A guidare il gruppo c’è poi Marella Sampieri, che di Massimo è la compagna dal 2016. "Guido le ragazze e mi occupo del movimento della bocca e degli occhiali – spiega –. Quando Massimo le ha ‘ingaggiate’ sono stata subito d’accordo. Sono serie, professionali e, soprattutto, non lo fanno per un rimborso ma per pura passione. Questo è il mio decimo Carnevale con Massimo e non ho mai conosciuto movimentisti più affidabili di loro". Ed eccole le ragazze dei Breschi, onorate di partecipare allo spettacolo più bello del mondo.

Sergio Iacopetti