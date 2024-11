Mostra di Raffaetà. Oggi il vernissage

Da ieri fino a domenica, il regista Nicola Raffaetà espone la sua opera al Museo d’Arte Sacra. Il vernissage si terrà oggi alle 18 con la presenza dell’assessore alla cultura del comune di Camaiore Claudia Larini.

La video istallazione "La Commedia L’istante Il sacro" esplicita l’intento che l’artista porta avanti da qualche anno: riportare armonia, bellezza, amore e pace nel cuore degli uomini in un momento in cui il grottesco è versato al brutto e all’osceno, in un mondo sempre più in guerra. Elevare lo spirito verso l’alto cercando di trovare leggerezza nella vita.

Spunto di riflessione per il videoartista è stata la lettura di "Idee per un Nuovo Rinascimento" del professor Valentino Bellucci tra spiritualità occidentale e orientale. "Ogni istante è sacro, è eterno, qui e ora – assicura l’artista –; l’illusione sono passato e futuro. Saper vivere ogni Istante nella totale pienezza, scendere nelle profondità della vita, non fuggire da niente che non piace, non abbracciare incondizionatamente tutto ciò che piace. La realtà è ora: in ogni sala del museo un monitor in loop trasmette momenti unici e irripetibili. Ritratti figurativi e astratti, ma soprattutto sacri come la Madonna delle Cascate. Nella grande sala dell’Arazzo sarà proiettato in pala di altare il video ’La Commedia’, ispirato alla grande opera di Dante Alighieri, un lungo viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso, un viaggio iniziatico dal putridume infernale fino alla fioritura spirituale e l’elevazione alla pace interiore del paradiso".