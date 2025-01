Addio a Sergione, anima buona del paese

Forte dei Marmi, 15 ottobre 2021 - Circolava con l’inconfondibile triciclo dispensando sorrisi e saluti anche a chi non conosceva. Sergio Cecconi, per tutti Sergione, lascia un grande vuoto in paese dove era uno dei personaggi bonari e caratteristici amati da tutti. Dagli inizi di settembre era ricoverato all’ospedale Versilia per il sopraggiungere di complicazioni cardiache che lo tormentavano da tanto tempo e ieri mattina è scomparso alla clinica San Camillo all’età 77 anni.

Originario del Crociale, è stato a lungo dipendente della Sip, poi trentasei anni fa ha conosciuto Enza Gabrielli (nonna della consigliera comunale Rachele Nardini) e con lei ha deciso di condividere il proprio percorso di vita, trasferendosi in via Civitali a Vittoria Apuana: una coppia atipica e solidissima, con lei dalla tempra forte e Sergio malleabile e remissivo. Una simbiosi che si è dolorosamente spezzata dieci anni fa quando Enza è morta e Sergione è rimasto da solo in quella casa, circondandosi di affetto e amicizie, oltre che di rassicuranti consuetudini.

La mattina non mancava di girare per il paese con il suo triciclo che, in estate, diventava un mezzo folcloristico con l’ombrello piazzato sopra a parare i solleone. Faceva tappa al caffè Nelson dove era amato e per il suo compleanno veniva simpaticamente festeggiato con palloncini e dolci. E pedalando cantava, salutando anche chi non conosceva sorridendo a tutti con la semplicità di un bambino.

"Da dieci anni Sergio era parte integrante della nostra famiglia – ricorda la consigliera Nardini – e mia nonna Enza prima di morire ci chiese espressamente di occuparci di lui. Così è stato: ogni giorno tra l’altro dopo pranzo faceva una partita a carte con mio padre, un diversivo diventato ormai irrinunciabile, tanto che in periodo di pandemia lo faceva comunque, con guanti e mascherina. Con il suo spirito semplice ha arricchito tutta la mia famiglia. Ringraziamo Giovanna che con dedizione ci ha aiutato ad accudirlo". I funerali di Sergio Cecconi si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 alla chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana. Poi sarà creamato per tornare assieme a Enza, grande amore della sua vita.