Muore giovane operaio: lascia la moglie incinta. Si è ribaltato con il trattore

Pietrasanta (Lucca), 1 luglio 2024 – Tragedia a Pietrasanta. Un operaio di 32 anni è morto nel ribaltamento del trattore che stava guidando. E’ accaduto intorno all’ora di pranzo di lunedì 1 luglio.

La vittima, della zona, lascia la moglie incinta. Immediato l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Non è stato facile riuscire a liberare l’uomo, che in un primo tempo aveva chiesto aiuto. Poi è sopraggiunta la morte. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Il ribaltamento è avvenuto in pochi attimi. Erano circa le 13.30 quando il mezzo stava scendendo da via della Rocca. E’ di una cooperativa che aveva da poco finito alcuni lavori di manutenzione alla Rocca di Sala.

La strada è molto ripida in quel punto, il trattore stava scendendo. Il mezzo ha sbandato verso valle e si è rovesciato su un fianco, travolgendo e intrappolando lo stesso operaio e appoggiandosi a un albero sottostante. I colleghi, che erano più avanti, hanno sentito le urla e sono tornati indietro. Sono stati loro a dare l’allarme.

I vigili del fuoco, intervenuti subito, hanno sgonfiato le ruote per cercare di liberare l’uomo. Ma per l’operaio non c’è stato niente da fare. Per il 118 è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta con l’automedica. Con loro anche i vigili urbani di Pietrasanta e i carabinieri. Alle 14.15 è stato dichiarato il decesso. Una vicenda che ripropone il tema della sicurezza sul lavoro e che lascia sconvolta Pietrasanta.