La tragedia di Pietrasanta: muore sul lavoro, trattore rovesciato. Chi era Federico Nappi

Pietrasanta (Lucca), 1 luglio 2024 – I compagni di lavoro lo hanno sentito gridare, sono tornati indietro e hanno visto il trattore rovesciato. Sotto, imprigionato, c’era Federico Nappi, 32 anni e un figlio in arrivo.

L’operaio, che si occupava di lavori di giardinaggio, è morto dopo che il trattore su cui era in quel momento si è rovesciato. Il pesante mezzo lo ha travolto. Lui ha chiesto aiuto e i colleghi, che erano più giù rispetto a lui, hanno capito subito cosa era successo.

L’allarme al 118 è partito subito ma per il 32enne non c’è stato niente da fare. Accade in via della Rocca. I lavoratori avevano appena finito alcuni interventi alla Rocca di Sala.

Da ricostruire adesso cosa sia accaduto e perché la vittima abbia perso il controllo del trattore. Una città sotto choc per questa nuova tragedia sul lavoro. Federico Nappi lascia la compagna, in attesa di un figlio.

“E’ una tragedia – dice il sindaco Alberto Stefano Giovannetti – . Non so come altro definire quello che è accaduto. Ci sarà tempo per accertare cause e responsabilità: oggi chiedo solo a tutta la comunità di Pietrasanta di stringersi ai familiari di questo nostro giovane concittadino che ha perso la vita”.

L’operaio era socio-lavoratore di una ditta incaricata dal Comune di eseguire interventi di manutenzione del verde in centro storico. L’incidente è avvenuto fuori dall’area di cantiere. Sul posto anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.