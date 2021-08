Forte dei Marmi, 31 agosto 2021 - E' morto per un infarto mentre si trovava a Forte dei Marmi Francesco Morini, 77 anni. Fu un giocatore della Juventus. Era nato a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Fu uno stopper, soprannominato Morgan, il nome di un pirata, per come riusciva a sottrarre il pallone ai centravanti avversari.

"Alla Juventus - si legge in una nota della società piemontese - ha vissuto un decennio che definire splendido è riduttivo. Francesco arriva dalla Sampdoria quando ha 25 anni. E' il 1969, sta nascendo una nuova Juve ricca di gioventù e lui, che in Serie A ha già fatto il suo esordio nella stagione 1963-64, regala un contributo d'esperienza e di energia. Vince molto, Morini: 5 campionati, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Uefa. Il totale è di 372 partite, senza mai segnare un gol - cosa sulla quale ironizzava spesso quando ricordava i suoi trascorsi - perché il suo compito istituzionale era impedirli, non farli".