Malore a soli 62 anni: addio a Luca Venturelli

Pietrasanta, 27 agosto 2023 – Da tempo si era riscattato da alcuni episodi sfortunati trovando un impiego fisso come custode notturno all’agriturismo “Paradis agricole“, in via Bugneta.

Ma il suo cuore, colmo di bontà e generosità verso il prossimo, purtroppo ha smesso improvvisamente di battere venerdì mentre si trovava nella sua abitazione di Capriglia, in località Le Piane.

Se n’è andato così Luca Venturelli, di soli 62 anni. In silenzio, quasi uno scherzo del destino visto che era conosciuto soprattutto per il suo inconfondibile vocione. Lasciando un vuoto enorme nella comunità di Capriglia, in particolare al circolo Soms, sua seconda casa.

Tutti ricordano ancora l’entusiasmo con cui, a fine luglio 2020, partecipò all’inaugurazione del defibrillatore installato all’esterno del circolo nell’ambito del progetto del Comune “Pietrasanta cardioprotetta“.

Non solo: Venturelli aveva partecipato ai corsi di formazione all’uso del dispositivo, diventando anche lui un “angelo del cuore“. "Ci sentiamo tutti più poveri: una persona con un cuore così grande – dicono dal Soms – non l’abbiamo mai conosciuta.

Era disponibile per qualsiasi cosa, come quando pochi giorni fa scaricò da solo un pianoforte per il nostro circolo". Il circolo sta raccogliendo fondi per aiutare i familiari di Luca – che lascia una figlia, una nipotina e le sorelle – a sostenere le spese per l’ultimo saluto al loro caro e così farà anche il “Paradis“, con i titolari che ricordano di aver conosciuto il 62enne proprio al Soms. La salma verrà benedetta domani alle 16,30 all’obitorio del Versilia per essere poi cremata al tempio di Turigliano.

d.m.