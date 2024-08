Lido di Camaiore, giovane muore in strada. Il sospetto è che sia stato investito

Lido di Camaiore (Lucca), 5 agosto 2024 – Tragedia nella notte a Lido di Camaiore, dove un giovane è morto per le conseguenze di quello che con ogni probabilità è stato un incidente stradale. I sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 4 in via Italica, allertati per soccorrere un uomo ferito.

Sul posto un’automedica e un’ambulanza. L’uomo si presentava con un politrauma, probabilmente a causa di un investimento. I medici hanno provato a rianimarlo, ma per lui non c’è stato niente da fare. Intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.