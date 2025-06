Muore a 37 anni Daniele Poli, noto giardiniere in Versilia

Versilia, 4 giugno 2025 – E’ stato un grande guerriero Daniele. Nel lavoro, nella vita e, soprattutto, nella malattia. Ha straziato la notizia della scomparsa di Daniele Poli, di 37 anni, che si è spento all’ospedale Versilia senza rimanere mai solo, stringendo fino all’ultimo la mano della sorella Debora e di papà Paolo.

Originario di Pozzi, da tempo viveva in località Alle Prade, l’area cuscinetto tra Pietrasanta, Querceta e Montignoso.

Fin da adolescente ha iniziato a lavorare col padre nella ditta di giardinaggio “Paolo Poli e figlio” creando quel rapporto simbiotico che ha coniugato familiarità ad una passione sempre crescente per una professione che Daniele si è portato a casa, creando nella sua abitazione una vera oasi verde di piante, gazebo, alberi ad alto fusto e, soprattutto, spazi da condividere con gli amici per grigliate e serate da passare assieme.

La sua porta era sempre aperta per improvvisare una cena in allegria. “Aveva un’invidiabile energia vitale” ricorda chi l’ha conosciuto. L’amore per la compagna Alessia (con la quale conviveva assieme al cane e tre gatti), la pratica del pugilato e il sorriso perennemente stampato sul viso. Era questo il ritratto di Daniele Poli che ha mantenuto la propria tenacia anche quando, sette anni fa, ha scoperto la terribile malattia. Ha continuato a lavorare, si è sottoposto a due trapianti e ha seguito le pesanti terapie. Ha combattuto con tutte le forze per non lasciare quella famiglia che è stata per lui supporto e consolazione: adesso era in attesa di stabilizzare tutti i parametri per tentare la cura sperimentale a cui era appesa l’ultima speranza. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Vittoria Apuana.

Francesca Navari