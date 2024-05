Monaco, non solo. Oktoberfest e birre

I più la prendono in considerazione per i fiumi di alcol che scorrono all’Oktoberfest, i mercatini di Natale o per le partire all’Allianz Arena, ma Monaco di Baviera ha molto da offrire in ogni periodo dell’anno, anche se non si è appassionati di birra o di calcio. La terza città tedesca per numero di residenti sa sorprendere con musei, chiese, parchi e bellezze architettoniche nel centro storico. Il mio giro è cominciato dalla piazza principale, Marienplatz. Qui, nel cuore della città, troviamo alcuni degli edifici più antichi come il vecchio municipio (l’Altes Rathaus) considerato un capolavoro di architettura medievale in stile romanico e oggi sede del Museo del Giocattolo. Anche il nuovo municipio (o Neues Rathaus) si affaccia su questa piazza ed è famoso per la torre dell’orologio col celebre carillon Glockenspiel che da più di 100 anni suona due o tre volte al giorno a seconda della stagione. Il carillon animato più grande della Germania può essere ammirato anche dal campanile Alten Peter della chiesa di San Pietro, dove vi consiglio di salire perché è uno dei punti di osservazione migliori.

Per una perfetta atmosfera bavarese non perdetevi Viktualienmarkt, uno dei mercati più famosi del centro storico dove poter assaggiare prelibatezze e bere birra a qualsiasi ora. Si respira aria di convivialità tra tavoli e panche di legno e un’allegria debordante di chioschi ed offerte culinarie. Frauenkirche, o Cattedrale di Nostra Signora, è la chiesa principale di Monaco ed è inconfondibile anche da lontano: i suoi due campanili sormontati da cupole in ottone, infatti, attirano l’attenzione fin dal lontano 1525. Si tratta di una chiesa in stile gotico che custodisce tesori recuperati dopo la seconda guerra mondiale. Una delle più celebri e antiche birrerie di Monaco è senza ombra di dubbio l’Hofbräuhaus, un locale molto caratteristico in cui fare una tappa. Questo è il regno dei calici da litro, dei bavaresi in abiti tipici, dei tavoli riservati agli ospiti abituali che si danno appuntamento in birreria. Qui, tra ricchi soffitti e lampadari giganteschi vi divertirete con i gruppi folcloristici che si alternano a cantare e suonare sul palco. E quando sarete stanchi della frenesia della città rifugiatevi all’Englischer Garten.