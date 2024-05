Modifiche alla viabilità: "Basta con gli ingorghi. Via XX Settembre cambierà senso"

Tra un paio di settimane, via Mazzini inizierà ad assumere il proprio aspetto definitivo. E per sgravare dal traffico la nuova arteria riqualificata, il Comune sta studiando l’ipotesi di invertire il senso di marcia in via XX Settembre. A raccontare l’andamento delle operazioni e le ultime novità è l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci.

Assessore, a che punto siamo?

"Tutto procede secondo i programmi. Chiuderemo l’intervento a dicembre, come avevamo detto. Ora stiamo completando l’isolato tra via Pucci e via Veneto e in questi giorni attaccheremo con il tratto successivo".

I cartelli sono stati piazzati in via Battisti.

"Partiremo da lì, per poi procedere a ritroso verso la via Fratti. In questo modo, riusciamo a gestire meglio lo scorrimento del traffico. Tra le altre novità, abbiamo concluso la pista ciclabile sul primo lotto. E questa settimana dovrebbero arrivare anche i corpi illuminanti e il verde, in modo tale che da qui a una decina di giorni riusciremo a vedere il primo isolato completamente terminato".

Dovrete chiudere di nuovo la strada per qualche giorno?

"No, si fa tutto a strada aperta".

Sui social girano le foto della pista ciclabile con lo scalino. Che si fa?

"Quando andremo a posare l’asfalto definitivo, porteremo la pista ciclabile allo stesso livello del manto stradale. I lavori sono stati fatti in due momenti diversi, ma si rimedia facilmente".

Quanto dureranno le operazioni del nuovo lotto?

"Bisogna calcolare un mese, massimo un mese e mezzo per isolato. I lavori sono stati impostati e le ditte stanno procedendo in modo molto più spedito. Abbiamo sistemato allacci e servizi, inoltre con la bella stagione non ci dovrebbero essere stop forzati legati al maltempo. Ormai si viaggia velocemente, anche perché i tratti mancanti di via Mazzini sono meno complicati da gestire: la strada si restringe andando verso la stazione, quindi gli isolati su cui siamo già intervenuti erano quelli più complessi. Per il resto, abbiamo individuato la colorazione della ciclabile e del tratto pedonale e sono arrivati i marmi necessari per tutta la lunghezza della strada. Insomma, siamo in corsa".

Per quanto riguarda la viabilità, come pensate di intervenire?

"Ci stiamo lavorando in queste ore. La Municipale sta facendo le dovute verifiche insieme al direttore dei lavori per valutare un eventuale anello di traffico e decidere come impostarlo. E allo stesso tempo, stiamo lavorando a ridisegnare il traffico sia su via Mazzini che su via XX Settembre: l’idea è di invertire il senso di marcia in via permanente su via XX Settembre, così da sgravare dal traffico via Mazzini con la creazione di un’ulteriore valvola di sfogo verso la stazione, parallela alla via Leonardo che invece convoglia il traffico in senso opposto".

Quindi una via Mazzini nuova e meno trafficata?

"E con meno ostacoli: in questo momento, è in fase di progettazione la rotatoria che eliminerà tutti i semafori che al momento si trovano lungo la strada. Inoltre, sul tavolo c’è la questione dell’ex caserma, che rientra nel disegno più ampio di riqualificazione della zona e che vorremmo chiudere in tempi brevi".

A proposito della zona, per la pista ciclabile in via Fratti ci sono novità?

"I lavori partiranno nel mese di giugno: si parte con il primo lotto che va dal Tabaracci a Villa Argentina".