Mobilitazione per il clima. Ha aderito anche la Bonifica

Il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord rinnova il suo sostegno al movimento Fridays for future, per la nuova giornata di mobilitazione per il clima indetta ieri tutto il mondo. Un appuntamento molto sentito dall’ente di bonifica "da sempre impegnato – dice il presidente Ismaele Ridolfi – sia nel tutelare la risorsa acqua, sia nel cercare soluzioni a basso impatto ambientale che tutelino flora e fauna, sempre garantendo la massima efficienza idraulica". Tra le proposte che porteranno in piazza gli attivisti ci sono infatti tante delle tematiche sulle quali il Consorzio lavora e si confronta ogni giorno: la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, il ripristino gli alvei dei fiumi, la tutela e la promozione della salute del suolo, e la riforestazione, "senza trascurare – conclude il presidente Ridolfi – la richiesta al governo di ripristinare i fondi del PNRR per il dissesto idrogeologico".