Mobilitazione per Gaza. Nuova marcia della pace: "Pronti a fare rumore"

La Versilia torna a mobilitarsi in sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla. Sono oltre 45 le sigle tra associazioni, movimenti e partiti che hanno aderito alla manifestazione "Non restiamo in silenzio – Facciamo rumore!", che si terrà questa sera alle 20.30, con partenza da Piazza Zara sulla Terrazza della Repubblica e arrivo al Pontile del Lido.

"Lo avevamo detto chiaramente il 4 settembre – dicono gli organizzatori – se ce ne fosse stato bisogno, saremmo tornati in piazza. Quel momento è arrivato". In questi giorni la Flotilla ha chiesto sostegno popolare e la Versilia risponde con una nuova mobilitazione.

"Non possiamo permetterci silenzi o giri di parole: mentre a Gaza continua il massacro e la popolazione palestinese è privata dei diritti fondamentali – proseguono – la nostra presenza in piazza diventa un atto politico e di solidarietà concreta. Il corteo sarà un’occasione di partecipazione collettiva, con interventi e testimonianze, per affermare che la nostra voce non si spegne. Chiediamo che le istituzioni locali passino dalle dichiarazioni ai fatti, sottoscrivendo realmente gli impegni presi a parole. "Uniti possiamo dare forza a questo messaggio. La nostra presenza vuole essere un atto concreto di vicinanza, perché la pace e la giustizia hanno bisogno della voce di tutte e tutti".

La manifestazione si inserisce anche nel percorso di mobilitazione nazionale, che proseguirà con lo sciopero generale del 22 settembre insieme ai portuali di Genova, che hanno già lanciato un messaggio chiaro: "Se toccano la Flotilla, noi blocchiamo tutto". La Versilia si prepara dunque a far rumore.