Miss Canale 88. Sfilata di modelle. Trionfo ex aequo

Prosegue a ritmo serrato il concorso di Miss Canale 88 Versilia che accompagnerà il pubblico fino alla finalissima di luglio sul pontile di Lido di Camaiore. Al Principino si è infatti tenuta la seconda tappa per aspiranti reginette suddivise nelle categorie under e over, che sono state valutate da una giuria di 9 membri tra giornalisti, imprenditori e organizzatori di eventi. Il verdetto ha tradito l’alto livello delle partecipanti: infatti nella categoria under a vincere a pari merito sono state Sofia Zamorani e Jennifer Tafa mentre terza classificata è stata Luisa Savarese; stessa cosa è accaduta per le over dove c’è stato un altro ex aequo tra Lara Spinetti che ha svettato assieme a Venusia La Marca e terza Sonia Giusti. La serata ha registrato un incremento di pubblico con adesione massiccia di modelle over e under. A presentare è stata Rebecca Lynn mentre il sound è stato curato da dj Condor e la regia da Carmelo Donzella patron della manifestazione.

Il concorso è aperto a tutte e l’iscrizione è gratuita: è possibile partecipare scrivendo alla mail [email protected] o recandosi direttamente negli studi di Canale 50. La prossima tappa sarà a marzo sempre al Principino in attesa della finalissima a luglio sul pontile del Lido: nell’occasione sarà consegnato alle tre reginette il premio finale, un buono acquisto dal valore di 500 euro.

Fra.Na.