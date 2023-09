Migranti in arrivo a Camaiore: Mamme coi bimbi accolte a Villa Murabito

Il nuovo progetto di accoglienza e integrazione riparte da Casoli: una donna con un bambino sarà a breve accolta a Villa Murabito. Esistono pressioni da parte delle Prefetture verso i sindaci per ampliare la rete dell’accoglienza: per adesso non si tratta di grandi numeri, ma il bisogno sta crescendo. "Da noi vi sono cinque immobili disponibili – assicura il sindaco Marcello Pierucci – ho fatto presente che il Governo non può nascondersi dietro la Prefettura: bisogna sederci ad un tavolo per affrontare in concreto questo impegno". Nella dependance della villa a Casoli, la parte restaurata dove già opera la cooperativa di quartiere, sarà accolta questa mamma con il figlio: altre case sono pronte nel prossimo futuro allo scopo. Il progetto come sempre è coordinato dalla Misericordia di Camaiore e Lido: "Le altre possibilità che partiranno a breve – prosegue il sindaco – sono nel capoluogo in via XX Settembre, a Lido alla Misericordia e a Orbicciano. Ad oggi il servizio riguarda, in primo luogo, le donne con i bambini". Non sono lontani gli anni in cui il suo predecessore, Alessandro Del Dotto, si impegnava in questa missione accentrando su di sé critiche e anatemi: sono giunti in città migranti dall’Africa ospitati sia a Lido che in centro con un progetto di centro di accoglienza deciso e poi annullato per le proteste vicino alla Misericordia di Camaiore. Adesso vi sono ragazzi dal Bangladesh e prima ancora famiglie ucraine: in sostanza la necessità della cooperazione è sempre viva, sempre presente.

I.P.