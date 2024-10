L’incredibile favola di Mohamed, dal barcone alle gioie del calcio

Seravezza (Lucca), 30 ottobre 2024 – Che bella storia quella di Mohamed Conde, 18enne guineano che domenica ha subito segnato un gol al debutto in Serie D vestendo la maglia del Seravezza Pozzi, società da sempre molto attenta al sociale e che al ragazzo ha dato una chance importante di riscatto di vita dopo il non facile cammino che l’ha visto arrivare in Italia due anni fa.

Momo (come affettuosamente già lo chiamano tutti) è nel nostro Paese dal 2022. Ci è giunto dalla Guinea con il barcone per raggiungere il fratello che abita in Garfagnana. È stato accolto dalla ’Casa del Fanciullo’ di Viareggio e lì, tramite l’amicizia col prete della struttura, visto che ama il pallone viene segnalato a Dario Ramacciotti (ex calciatore e nazionale di beach soccer che adesso fa l’agente di calciatori) che lo porta a giocare “in prova“ alla Torrelaghese, squadra che milita nel campionato di Prima categoria Toscana. Ma subito se ne accorgono tutti quanti che le qualità di Conde sono assai più alte del livello generale della Prima categoria. Così ecco che “L’Airone di Torre del Lago“ Ramacciotti porta subito il ragazzo al Seravezza che lo accoglie a braccia aperte facendolo alloggiare per un periodo anche nel suo prezioso ’Convitto’ e dove, “dopo alcune difficoltà di tesseramento” (come svela il direttore genarele seravezzino Edo Luisi), viene integrato nella rosa della squadra Juniores Nazionale con cui in questa stagione 2024/25 ha già segnato qualcosa come 7 gol in 5 partite.

Il suo talento dirompente viene dunque sfruttato anche coi più grandi, promuovendo il valido classe 2006 in prima squadra. Tre giorni fa viene convocato per la partita della 9ª giornata di campionato in Serie D (quarto livello del calcio italiano). La sfida casalinga al “Buon Riposo“ di Pozzi è un big-match in zona playoff contro il quotato e blasonato Poggibonsi. La gara si mette male per il Seravezza che nel secondo tempo si ritrova sotto 1-0. L’allenatore Lucio Brando si gira verso la panchina e non ha dubbi: è il momento di ’Momo’.

Ci vuole la sua fisicità per spaccare la partita. E il 18enne ripaga... segnando il gol-partita del 2-1 nel finale. “Il mister Brando mi ha dato fiducia buttandomi dentro quando eravamo in svantaggio per dar più peso all’attacco – racconta ’Momo’ Conde in un italiano che sta pian piano imparando – lui conosce le mie doti, sa che corro tanto e do tutto me stesso. Devo ringraziare lui e in generale tutta la società, dal presidente Vannucci al direttore, per come mi hanno accolto e fatto sentire subito uno di famiglia dandomi questa opportunità addirittura in Serie D. Mi fanno stare bene e li ringrazio”.