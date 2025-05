Miglior vermentino d’Italia. La giunta premia "L’altra donna"

L’evento sarà tutto per la cantina "L’Altra Donna", il cui vermentino "Caribà" ha trionfato a un recente concorso nazionale. Ma sarà anche l’occasione per gettare le basi affinché a Strettoia torni la "Festa del vino", tradizione che manca ormai da troppo tempo. Appuntamento, allora, per mercoledì alle 18 in piazza Perich, a Strettoia, quando il Comune consegnerà una pergamena istituzionale allo staff della cantina per il primo premio conquistato con il "Caribà", bianco del 2024 realizzato con le uve di maggior pregio raccolte nei vigneti della frazione pietrasantina (in primis sullo Strinato), di Montignoso e, in piccola parte, nella zona del Candia.

"Marco e i suoi collaboratori, con una ricerca paziente e accurata – dice il sindaco Alberto Giovannetti – hanno raggiunto l’eccellenza trovando la sintesi perfetta fra tradizione e innovazione. Lo stesso connubio che rappresenta la cifra stilistica di Pietrasanta nel campo dell’arte e dell’artigianalità a cui è riconducibile anche la sapienza enologica". A lanciare la proposta è invece l’assessore alle frazioni Ermanno Sorbo (nella foto): "Alla fine degli anni ’70 qui nacque la Festa del vino, testimonianza di quanto questo prodotto incarnasse l’identità di Strettoia. Questo attestato d’eccellenza, colto da ’L’Altra Donna’, potrebbe essere il viatico giusto per tornare a parlarne e riproporre la storica manifestazione popolare".