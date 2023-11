Mensa e scuolabus. Un 2024 senza aumenti. Ecco tutte le tariffe

Tariffe invariate, nel 2024, per i servizi mensa e trasporto scolastico. La tariffa piena rimane di 4,35 euro a pasto, per le famiglie con Isee superiore a 14.501 euro, per quelle che non richiedano agevolazioni e per i richiedenti il servizio che frequentino scuole dell’infanzia private. L’esenzione sarà garantita per le famiglie residenti con figli iscritti alle scuole statali, con Isee compreso tra 0 e 5.200 euro annui. Sono inoltre previste agevolazioni per le famiglie residenti e con figli iscritti alle scuole statali, secondo otto fasce di reddito con soglie Isee tra 5.200,01 e 14.500 euro. La fascia 1 (5.200,01 e 6.200,00 euro) prevede 1 euro a pasto; la fascia 2 (tra 6.200,01 e 7.200) 1,30 a pasto; la fascia 3 (tra 7.201 e 8.200) 1,80 euro a pasto; la fascia 4 (tra 8.201 e 9.500) 2,30 euro; nella fascia 5 (tra 9.501 e 10.500) 2,80 euro; la fascia 6 (tra 10.501 e 11.500) 3,30 a pasto; la fascia 7 (tra 11.501 e 12.500) 3,80 euro; infine la fascia 8 (tra 12.501 e 14.500) con 3,90 euro a pasto. Tariffe invariate anche per il servizio del trasporto scolastico che prevede per le scuole dell’infanzia 18 euro mensili, per un totale annuo di 162 euro, con possibilità di pagare in due rate. Per primarie e secondarie di primo grado, il trasporto scolastico manterrà il costo di 22 euro al mese, per un totale annuo di 198 euro, anche in questo caso con la possibilità di dilazione in due rate. Per il trasporto di sola andata o di solo ritorno, la spesa è di 13 euro mensili, per un totale annuo di 117 euro. Esonero totale per famiglie residenti con figli iscritti alle scuole statali con Isee tra 0 e 5.200 euro. "Una scelta adottata per non gravare ulteriormente sui bilanci familiari - commenta l’assessore alla scuola Valentina Mozzoni - e i servizi manterranno l’efficienza garantita ogni giorno".