Troppi mendicanti che disturbano i fedeli, il parroco chiude la chiesa

Forte dei Marmi, 21 dicembre 2023 – Troppi questuanti che disturbano i fedeli. Allora la chiesa chiude il mercoledì. E’ la decisione presa dal parroco di Sant’Ermete don Piero Malvaldi, che ha appeso l’annuncio fuori dal luogo di culto, comunicando lo slittamento dell’Adorazione settimanale al giovedì pomeriggio. Un ’caso’ che già ha scatenato una diatriba di paese alla don Camillo e Peppone. Con Vivaldo Tonini, ex amministratore dell’allora giunta Cardini, che solleva più di una perplessità. "La presenza di tanti questuanti che entrano in Chiesa disturba i fedeli – commenta – e rende impossibile tenere l’adorazione eucaristica nel giorno del mercato; e, allora, questa cosa ci ha creato un po’ di confusione rispetto a quello che ricordiamo essere stato l’insegnamento di chi ha dato le fondamenta al cristianesimo e che non prevedeva l’allontanamento dei mendicanti dal tempio. Siamo in epoche diverse, però, questa cosa di chiudere i portoni di accesso al luogo di culto e di apporre un cartello con motivazioni non consone all’insegnamento che ricordiamo dettato dal fondatore della nostra Chiesa, ci ha un po’ colpiti".

Ma don Piero è pronto a motivare quell’affissione. "La presenza dei mendicanti era costante soprattutto il mercoledì – racconta – e io non posso essere sempre dentro la chiesa per gestire la situazione. Ho così pensato a una scelta per tutelare i fedeli che hanno necessità di avere un momento di raccoglimento e garantire comunque aiuto a queste persone che possono in ogni caso suonare in canonica per ogni necessità. Tra l’altro ci sono tanti benefattori che anche in questi giorni hanno fatto donazioni per le persone più svantaggiate. Non ho cacciato nessuno e, ad oggi, questa scelta funziona".