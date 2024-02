Meciani al "G20 Spiagge": "Finalmente una legge per il settore balneare"

Trasferta romana per l’assessore al Turismo Alessandro Meciani che, con gli altri rappresentanti delle amministrazioni del network “G20 Spiagge“, è stato ricevuto dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana per discutere della necessità di accelerare l’iter della proposta di legge riguardo lo Status di Comunità Marine. Una legge che parte dal basso, voluta da tutti e da tutti ritenuta necessaria per un vero sviluppo sostenibile del turismo balneare, che possa rendere migliore la vita dei residenti e più attrattive le coste italiane. "Ci sono voluti anni per perfezionare una proposta, con verifiche sul campo e condivisioni sui contenuti – commenta l’assessore Meciani -: ma adesso abbiamo una ipotesi di legge quadro, che possa comprendere molte delle necessità che la pubblica amministrazione affronta nella gestione delle spiagge italiane".

Una "legge trasversale e di buon senso", sostengono le amministrazioni, che rappresenta un passo decisivo per gestire la competitività internazionale del settore balneare ed affrontare una emergenza territoriale che, in troppi casi, penalizza i residenti. Tutte le forze politiche interpellate, rappresentanti dei partiti presenti nei due rami del Parlamento, hanno convenuto sulla necessità che i comuni delle spiagge possano avere regole che consentano di governare un turismo moderno ed europeo. "Anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, seguirà nella sua veste istituzionale l’iter legislativo – aggiunge soddisfatta Roberta Nesto, coordinatrice del G20Spiagge, che ha illustrato alla Camera il senso e l’articolazione della proposta a nome di tutti i numerosi colleghi presenti – e, obiettivo raggiunto con la nostra visita odierna, tutti gli esponenti dei partiti che abbiamo incontrato hanno assicurato la loro disponibilità e dato il loro assenso ai contenuti previsti dalla proposta di legge".

Compito del G20Spiagge, ribadito con forza dai sindaci e dai loro rappresentanti durante la trasferta romana, sarà di mantenere alta l’attenzione del mondo politico in tutte le sue sedi. D’altro canto, questo network è abituato a lavorare come una vera squadra: rapporti bipartisan, corretti e coerenti rispetto al risultato anche in presenza di orientamenti diversi, affrontando il tema dello Status delle Comunità Marine con il senso della concretezza dei primi cittadini.

"Continueremo il percorso di coinvolgimento delle forze politiche e auspichiamo che a breve venga depositato il disegno di legge" conclude Meciani.