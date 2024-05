Mazzeo (Pd) in Darsena: "La nautica viareggina un’eccellenza in Europa"

Il tour di Antonio Mazzeo, candidato alle elezioni europee per il Partito Democratico, è passato ieri da Viareggio. Visita a Navigo e in Darsena insieme al direttore generale Pietro Angelini e a Claudio Vanni, responsabile relazioni istituzionali della più estesa rete di aziende di nautica da diporto della Toscana. "È sempre – ha chiosato –un piacere toccare con mano e conoscere le ultime novità messe in campo dalle più importanti aziende della cantieristica mondiale. Viareggio e la Toscana si confermano come capitali mondiali della cantieristica navale per la nautica da diporto. Non lo dice Antonio Mazzeo ma i numeri e i trend del mercato".