Maxi centro cottura al ’Pio’: servirà anche il Marconi

Via al maxi centro cottura. Un’importante novità frutto della collaborazione tra Comune, Pio Istituto Campana e Isi Marconi. Sabato prossimo alle 10 in via Francesco Donati 100 a Seravezza, sarà inaugurata la nuovissima e moderna cucina centralizzata del Pio Istituto Campana, capace di sfornare ben 600 pasti giornalieri per scuole e strutture pubbliche. "Un obiettivo che ci eravamo posti all’inizio del mandato – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – ossia trovare una soluzione efficiente, moderna, economica e capace di ottimizzare il servizio mensa, al contempo facendo un importante dono all’istituto alberghiero che potrà acquisire la terza cucina e potenziare la propria offerta formativa". All’inizio del mandato, infatti, il sindaco Alessandrini aveva chiesto al Pio Istituto di progettare una cucina nuova e attrezzata, con due finalità: utilizzarla in modo convenzionato per la preparazione dei pasti per le scuole e liberare l’attuale centro cottura del Comune di fronte al municipio e realizzato trenta anni fa sotto l’assessorato di Bruna Bimbi, per affidarlo in comodato gratuito all’istituto alberghiero, che necessita assolutamente di una cucina aggiuntiva alle due attualmente funzionanti.

Il Pio Istituto ha presentato quindi il progetto alla Regione e il Comune è riuscito a farlo finanziare con 300mila euro attraverso la Conferenza dei sindaci. A questo si aggiungono i 120mila che il Comune trasferirà in dieci anni, oltre a una quota di circa 200mila assicurata dalla stessa azienda. "È una grande soddisfazione essere riusciti a portare a compimento questo progetto, in partnership col Comune – commenta il presidente del Pio, Daniele Spina – un traguardo che mette ancor più in contatto la nostra rsa con il territorio e i cittadini. In particolare, sono molto felice per il rapporto instaurato con l’Isi Marconi che si consoliderà ulteriormente, ospitando studenti per l’alternanza scuola-lavoro". Nel prossimo consiglio comunale, in programma mercoledì si procederà all’approvazione dell’accordo di collaborazione tra Comune e Pio.

