Max Verstappen a Viareggio, il pilota di Formula 1 visita la Darsena: “Interessato a uno yacht”

Viareggio, 15 dicembre 2023 – Grande sorpresa oggi a Viareggio. Il pilota di Formula 1 – o meglio, tre volte campione del mondo con la Red Bull – Max Verstappen è arrivato al cantiere Overmarine della Darsena. Insieme a lui la fidanzata Kelly Piquet e alcuni membri del suo entourage.

L’obiettivo della visita da parte del pilota olandese sarebbe quello dell’acquisto di uno yacht a cui sarebbe molto interessato.

Al momento l’acquisto pare non essere ancora avvenuto. Si è trattato, quello di oggi, di un primo incontro per aprire le trattative in merito all’imbarcazione di lusso.

Evidendemente la Versilia sembra attrarre i piloti di Formula 1. Lo scorso anno fu il suo rivale Charles Leclerc a scegliere Viareggio per una visita di piacere, anche se il pilota della Ferrari fu protagonista suo malgrado di una brutta vicenda. Venne infatti derubato di un orologio Richard Mille dal valore di circa 2 milioni di euro.