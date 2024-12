Massini e il Concertone. Doppio appuntamento

Mentre si avvia alla conclusione l’anno pucciniano 2024, il 2025 è pronto a partire sempre all’insegna della musica del Maestro. Doppio evento in calendario per i prossimi giorni, si parte lunedì, 30 dicembre, con “Puccini oltre Puccini“ e il 1° gennaio l’atteso Concerto di Capodanno, una tavolozza musicale ricca di emozioni, dal calore delle arie italiane alla gioia delle melodie viennesi. “Il 2024 è stato un anno all’insegna della bellezza e della musica di Giacomo Puccini – dichiara l’Assessore alla Cultura, Sandra Mei – e con l’arrivo del nuovo anno, la Città di Viareggio rinnova il proprio impegno nel valorizzare le sue radici culturali e nel promuovere momenti di alta qualità artistica e di coesione sociale. Tra questi, il tradizionale Concerto di Capodanno rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e significativi, non solo come evento simbolico, ma come espressione concreta della volontà dell’Amministrazione di investire nella cultura come motore di crescita e identità. Quest’anno, il Concerto di Capodanno sarà affiancato da un evento altrettanto speciale: una serata con Stefano Massini, amico della nostra città, che saprà incantarci con i suoi racconti dedicati a Giacomo Puccini. Un’occasione preziosa per celebrare il nostro patrimonio culturale attraverso parole e musica.”

“Salutiamo la fine di questo anno straordinario con due grandi eventi che celebrano la passione e l’eccellenza che hanno caratterizzato il nostro percorso - aggiunge il presidente della Fondazione Festival Pucciniano Fabrizio Miracolo- . Ma questo è solo l’inizio: il 2025 si aprirà con un grande evento che darà il via a un anno in cui saremo felici e impegnati a dare il massimo per rendere omaggio, in ogni modo possibile, al Maestro Giacomo Puccini. La sua arte immortale continuerà a ispirarci, e il nostro impegno sarà all’altezza della sua grandezza”.

Il 30 dicembre sarà Stefano Massini il protagonista dello spettacolo “Puccini oltre Puccini“, un viaggio tra aneddoti e musica interpretata dagli artisti Irene Celle, soprano, Alessandro Fantoni, tenore, accompagnati al pianoforte da Francesco Barbagelata, che attraversa il tempo, tra passato e futuro. Il 1° gennaio torna l’atteso concerto di capodanno (ore 12.00 Auditorium Enrico Caruso, ingresso libero con prenotazione obbligatoria) con l’Orchestra del Festival Puccini e solisti del Festival Puccini guidati dalla estrosa bacchetta di Giuseppe Lanzetta.

“Capodanno in Musica: Omaggio a Puccini e Melodie della Tradizione”.