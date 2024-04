Massarosa Sicurezza sulle strade. Via al progetto per tre telecamere

Il Comune ha rispolverato il vecchio progetto della sorveglianza dinamica del territorio tramite le telecamere intelligenti. L’impianto era stato indicato nella Convenzione sulla videosorveglianza dinamica, firmato il 15 marzo 2016 tra la Prefettura e i comuni della Versilia, fra cui Massarosa. Rispetto a otto anni fa, il Comune ha in mente alcune modifiche tecniche al progetto: per questo, ha fatto richiesta alla Prefettura per la convocazione del comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la conferma del progetto e delle modifiche. Nello specifico, il Comune vuole installare tre postazioni con videocamere capaci di leggere le targhe: una a Piano di Conca, in via delle Sezioni, per il monitoraggio dei flussi di traffico diretti e provenienti dalla collina; una sulla Sarzanese, a Quiesa, per i flussi da e per Lucca; e infine una terza sulla via Provinciale Canipaletti, sul Monte Pitoro. Il quadro economico del progetto è di poco superiore ai 60mila euro.