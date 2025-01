Massarosa ’Sicurezza in classe’. Un percorso alle elementari

Successo per il progetto ‘Sicurezza di classe’, promosso dal presidente della commissione urbanistica attività produttive e lavoro Luca Tinagli. Un gioco di parole per parlare ai bambini delle scuole di un tema così importante come la sicurezza, con il supporto e sostegno del corpo docente.

"Lavorando nel settore sicurezza – spiega Tinagli – mi accorgo sempre più della necessità di approcciarsi fin dai piccoli a questo tema, preparando i bambini al futuro mondo del lavoro ma partendo anche dalle esperienze pratiche nella loro vita di tutti i giorni, a casa ed a scuola, ad esempio come manovrare i carichi, saper riconoscere le sostanze pericolose, la cartellonistica stradale e negli edifici".

L’esperienza è partita con le scuole elementari di Stiava, dove all’incontro ha partecipato anche il comitato di rappresentanza locale, ma che si vuole estendere anche nelle altre scuole del territorio.

"Le scuole possono e devono essere luogo di formazione anche su tematiche di grande attualità come la sicurezza", conferma l’assessore alla pubblica istruzione Mario Navari.