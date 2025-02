Massarosa Raccolta differenziata. L’assessore a caccia di record

Ultimi giorni per ritirare il kit Ersu per la raccolta differenziata. Oltre 6mila i cittadini che hanno già provveduto al ritiro della fornitura annuale per la raccolta ma c’è ancora tempo per tutti gli altri fino al 22 febbraio. Due gli infopoint allestiti per tutti i cittadini indipendentemente dalla zona in cui si risiede: il primo a Massarosa di fronte alla sede distaccata del Comune, via Papa Giovanni XXIII il lunedì e il venerdì dalle 14 alle 19 e il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 14; il secondo alla Gulfa nel tendone dell’area sagra in via Matteotti a Montramito il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 14 alle 19. Per il ritiro basta presentare la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica dell’intestatario Tari. "Manca davvero poco per centrare l’obiettivo dello scorso anno – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari –; invito quindi chi ancora non l’ha fatto ad andare a ritirare il kit per la differenziata, fondamentale per l’ambiente e per la qualità della nostra vita".