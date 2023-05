Massarosa Opposizioni critiche "Evidenti difficoltà gestionali"

"Il bilancio consuntivo 2022 non è stato approvato nei tempi previsti dalla legge". Le opposizioni unite (Fratelli d’Italia, Lega, Per Massarosa) strigliano la giunta: "Il Tuel parla chiaro – si legge in una nota firmata da tutti i consiglieri –; la data ultima per l’approvazione è il 30 aprile, pena lo scioglimento del consiglio. Portare così alle lunghe il consuntivo vuol dire avere difficoltà gestionali. Come opposizioni, il 12 maggio abbiamo chiesto al presidente di convocare entro 20 giorni il consiglio; inoltre, useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per far sì che le leggi e le relative scadenze vengano rispettati". Dal canto suo, di fronte a una prospettiva grave come lo scioglimento del consiglio comunale, l’amministrazione fa sapere di aver già avvertito il prefetto dello sforamento dei tempi, giustificato con la necessità delle ultime verifiche.