Massarosa Nido ‘Girotondo’: "Lavori in ritardo, è una baraccopoli"

"Più che un asilo nido, sembra una baraccopoli". Dopo essersi occupata della piscina comunale, la consigliera comunale della lista ‘Per Massarosa’ Marzia Lucchesi ha messo nel mirino un’altra opera finanziata con i fondi del Pnrr e su cui pesano dei ritardi: l’asilo nido di Piano di Mommio. Nei giorni scorsi, Lucchesi ha effettuato un sopralluogo sull’area dove sta prendendo forma il nuovo servizio per la frazione: "Il cantiere doveva essere chiuso in 270 giorni – spiega –; la realizzazione è iniziata a novembre 2023 e avrebbe dovuto essere consegnata alla fine di agosto 2024". Siamo a febbraio 2025, quasi marzo, ma la situazione emersa dal sopralluogo pare ancora in divenire. Di alcuni fabbricati, per adesso, è stato realizzato solo lo scheletro. L’intervento è stato finanziato con un milione e 375mila euro di fondi destinati all’ammodernamento di uno dei due asili nido del territorio massarosese.