Massarosa Festa del Comune. Questa sera il gran finale

Gran finale a teatro per la Festa del Comune, dopo 10 giorni di iniziative nella frazione di Quiesa. L’appuntamento è alle 21 al Manzoni, con la consegna dei riconoscimenti alle personalità che si sono distinte nel sociale, nella cultura e nell’imprenditoria, e che hanno dedicato la propria vita alla comunità. Le eccellenze di Quiesa sono Alessio Ricci, ricercatore scientifico; Antonella Salvetti, pittrice; Luciano Casanova, artista e artigiano; e Chiara Scardigli, ginnasta. Inoltre, saranno consegnate benemerenze e menzioni a cittadini di tutto il Comune per promuovere lo spirito della festa. La serata sarà animata da momenti di spettacolo, con l’esibizione della scuola di musica Filarmonica Giovanni Pacini di Quiesa, la premiazione per il logo e il motto della presidenza del consiglio e il coinvolgimento del consiglio dei ragazzi. "Ringrazio coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione – dice il presidente del consiglio comunale Riccardo Brocchini – a partire dal comitato di frazione di Quiesa e dalla sua presidente Giusy Morreale, le associazioni, i cittadini, gli uffici. La festa è di tutti, da vivere e condividere insieme".