Massarosa come la Provenza Quel campo di fiori di lavanda diventato un’oasi di benessere

Massarosa come la Provenza: la magia e il benessere della lavanda hanno proiettato questo territorio nell’immaginario dei turisti anche stranieri che restano incantati dal Campo di Lavanda battezzato dalla famiglia Venturi. Timothy, il motore dell’azienda affiancato dalla sorella Monna Lisa e dalla moglie Maria Grazia, ha trasformato un sogno in un’oasi di benessere valorizzando una risorsa naturale del territorio. Il Campo di Lavanda, in via delle Viottole, è aperto fino al 9 luglio con questi orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20. Il sabato e la domenica dalle 9 alle 20. A raccontare la magia del sogno alla Nazione è Monna Lisa Venturi

Come nasce il vostro campo di lavanda, esperienza unica nella nostra provincia?

"Mio fratello Timothy è l’ideatore del campo di lavanda. A lui il fiore della lavanda è sempre piaciuto. Cresceva anche nel giardino dei miei genitori, Rosita e Mauro, dietro casa. Ed è lì che mio fratello ha piantato le prime 900 piante. Da 900 sono diventate 2500. Stiamo parlando di circa 14 anni fa. Oggi in via delle Viottole, nel nuovo campo, siamo arrivati a coltivare 5000 piante di lavanda. Lavanda lilla, ma anche rosa e bianca. Mio fratello, mia cognata e io lo facciamo per passione. Ognuno di noi ha altri lavori"

Un luogo “naturale“?

"Certo. Per tagliare la lavanda usiamo il falcetto. Le piante sono coltivate senza concimi chimici, su un terreno che che rispetta l’ambiente e l’equilibrio della natura. Tutto fatto a mano. E i prodotti che realizziamo sono assolutamente naturali. Pensi che mio fratello per confezionare i classici sacchettini di lavanda, che realizza lui, utilizza tessuti naturali".

Avete aperto il campo alle visite il 10 giugno scorso. Avete un riscontro di visitatori?

"Abbastanza: sono venuti a visitarlo anche turisti toscani, ma anche stranieri e poi gente del posto. Via delle Viottole è una zona che valorizza i prodotti naturali non c’è solo la nostra piccola azienda".

Quali sono le proprietà della lavanda?

"La lavanda è un piccolo fiore dai grandi poteri che aiuta il benessere di ciascuno di noi: ha tante proprietà stabilizza l’umore, migliora il sonno, riduce lo stress. Rilassa ha proprietà antibatteriche. Le sue proprietà sono davvero tante".

Maria Nudi