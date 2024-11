Massarosa Cantiere di Gaia. Cambia la viabilità a Bozzano

Sono entrati in vigore due provvedimenti di viabilità a Bozzano. "I lavori del cantiere di Gaia, all’interno del centro abitato, sono in una fase in cui si deve necessariamente interrompere la circolazione di via Rontani nel tratto tra via Casa Biagi e via della Quercia", si legge in una nota del Comune. Per questo, il traffico sarà dirottato su Via Veneto con un doppio senso regolato da movieri. Il provvedimento sarà attivo per la durata dell’orario di lavoro, dalle 8,15 alle 17, con presenza del personale per gestire i flussi. Si parte oggi e si andrà avanti per i prossimi 10 giorni. Inoltre, via delle Lenze sarà chiusa tra via del Porto e via Sirti per sistemare il manto stradale e poterla utilizzare in direzione di Viareggio, così da alleggerire il traffico sulla Sarzanese quando sarà interessata dal cantiere di Gaia nel tratto compreso fra la stazione e via Sirti; via Lenze sarà una viabilità consigliata ma non una deviazione obbligatoria e sarà limitata solo al traffico leggero, non agli autocarri.