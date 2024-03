Massarosa Approvato il bilancio. Poi ci sarà l’uscita dal dissesto

Nella seduta di mercoledì, il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione. Si tratta dell’ultimo prima dell’uscita dal dissesto, prevista per i prossimi mesi. Il dato sulle spese torna sui livelli ‘canonici’, attorno ai 18 milioni di spesa corrente, al netto del fondo di accantonamento: il che si tradurrà in manutenzione, servizi scolastici e assunzioni. "Queste sono le tre principali linee di azione – sottolinea il delegato al bilancio Adolfo Del Soldato –; ciò è stato possibile grazie a un recupero record del disavanzo in un solo anno, con relativa eliminazione delle quote da saldare, e dal fatto che non ci siano penalizzazioni per pagamenti in ritardo. Siamo soddisfatti, in attesi dei prossimi step come un ulteriore avanzo che avremo con il consuntivo di aprile e che ci permetterà di liberare nuove risorse, e la successiva uscita dal tunnel del dissesto". Ora si attendono i conti dell’Osl per capire l’impatto sul bilancio ordinario, prima di programmare il futuro.