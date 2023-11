Massaciuccoli Via Pietra a Padule, strada chiusa per l’asfaltatura

Partono lunedì i lavori di asfaltatura di via Pietra a Padule Massaciuccoli. L’intervento di rifacimento stradale interesserà in particolare tre aree: dalla Brilla fino alla curva; dal Sasso fino al punto in cui in passato la strada era già stata riasfaltata; e per un tratto dal centro civico. La conclusione dei lavori è prevista per giovedì. Vista la limitata ampiezza della carreggiata interessata dai lavori, la strada sarà chiusa al traffico ma sarà garantito il passaggio di eventuali mezzi di soccorso per tutta la giornata. Sono state inoltre individuare tre fasce orarie per permettere ai residenti di tornare alle loro abitazioni: prima delle 8, dalle 13 alle 14 e dalle 17 fino alla mattina successiva. Gli studenti residenti a Mmassaciuccoli, in accordo con la dirigenza scolastica, sono autorizzati all’uscita alle 13 senza che questa venga segnata come assenza. "Proseguiamo il piano delle asfaltature – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –: sono molte le necessità su tutto il territorio e stiamo cercando di dare progressivamente risposte a tutte le esigenze".