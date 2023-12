Martiri di Sant’Anna: "Salviamo la scuola"

"La superficialità con cui viene trattata la scuola di Stazzema fa rabbrividire". Una lettera pesante quella inviata dall’Associazione Martiri di Sant’Anna ai politici, per sostenere la battaglia che sta facendo il sindaco Maurizio Verona per salvaguardare l’Istituto comprensivo martiri di Sant’Anna di Stazzema dalla mannaia-accorpamento prevista dal decreto interministeriale del 30 giugno che prevede la riduzione dell’organico. "Cari politici, cari rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali – inizia la missiva – a voi che avete la facoltà̀ di decidere, siamo pienamente convinti che anzitutto il nome di questo istituto scolastico dovrebbe farci riflettere. Farci soffermare e riflettere ancora, prima di approvare qualsiasi atto decisionale. Invece ci troviamo qui, oggi, a quasi 80 anni dalla strage di Sant’Anna di Stazzema, a dover sottolineare noi qualcosa che dovrebbe essere evidente: accorpare l’Istituto comprensivo Martiri di Sant’Anna starebbe a significare cancellare con un colpo di spugna questo nome, che intitola con un significato profondo questa scuola e questa istituzione scolastica fondamentale nel Comune. La superficialità con cui stiamo vedendo trattare la scuola di Stazzema, sede del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna (l’unico in Italia e in Europa), fa rabbrividire. Nessuna voce che si sia alzata, dalla Regione soprattutto, da un solo consigliere o assessore regionale, che avesse detto a chiare lettere che questo istituto comprensivo era da escludere da questo Risiko dettato da numeri, classificazioni e gli spiccioli che il Governo intende risparmiare a discapito della scuola. Fra l’altro con l’accorpamento dell’istituto scolastico stazzemese il risparmio sarebbe inesistente dato che è gestito da un dirigente scolastico reggente".