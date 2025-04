Martino Barberi entra nel consiglio dei Paladini Apuoversiliesi

Martino Barberi, già presidente per due mandati dell’Unione Proprietari Bagni di Forte dei Marmi, e recentemente eletto consigliere, è stato cooptato nel consiglio direttivo dei Paladini Apuoversiliesi. "Questo ingresso - dice Orietta Colacicco, presidente dei Paladini - va a suggellare una lunga collaborazione: già nel 2000 fra i soci fondatori e consigliere dei Paladini c’era Franco Pampaloni e l’accordo siglato nel 2003 dalla allora presidente dei balneari e attuale assessore Graziella Polacci. Senza dimenticare il Palio dei Bagni ripartito nel 2008, su spinta di Massimiliano Bianchi, figlio del più volte vincitore Silvio, Diego Urbani e Orietta Colacicco. Una collaborazione cresciuta negli ultimi anni grazie anche all’impegno e alla sensibilità di Martino, a cui va il merito di aver voluto approfondire e divulgare agli iscritti il tema dell’erosione della spiaggia e dei danni derivanti a tutta la filiera dell’economia turistica. Durante la sua presidenza l’Unione Proprietari Bagni è divenuta socia dei Paladini, ha partecipato e sostenuto diverse iniziative congiunte e allargate anche ad altre associazioni del territorio, come l’iniziativa espositiva ”il Mare Mangia la spiaggia”, il convegno spettacolo “il sentimento di R. Boscovich dinanzi il Ministro del Duca di Modena, la ratio di un porto in territorio apuano” è andato in scena al Teatro Guglielmi di Massa il 6 maggio dello scorso anno. Azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che si sono sommate a quelle a livello istituzionale, come le attività di controllo e osservazione del Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara, il cui possibile ampliamento incombe come una minaccia per la sopravvivenza di tutta la costa apuoversiliese.

Barberi sarà nel consiglio accanto a Umberto Nesi, delegato di Massa, Francesca Frediani, Marzia Bonfanti, delegata alla cultura, Umberto Donati, socio fondatore e vicepresidente, Anna Schiaffino segretario, oltre al presidente degli albergatori Paolo Corchia. "Mi fa molto piacere – dice Stefano Giannotti, attuale presidente dell’Unione Proprietari Bagni – che i balneari vengano rappresentati in consiglio dei Paladini così da rafforzare il legame con loro ed il nostro territorio". "Il primo obiettivo su cui abbiamo lavorato come balneari – aggiunge Martino Barberi – è stato di informare il più possibile gli operatori e le famiglie che frequentano le nostre spiagge dei pericoli legati all’erosione e delle conseguenze drammatiche che scelte poco avvedute potrebbero portare".

Francesca Navari