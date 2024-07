Marmo e ambiente. A lezione di riciclo

Il riciclo, il riuso e l’autentica digitale delle opere d’arte. Sarà questo il tema al centro dell’incontro che si terrà oggi dalle 18 alle 19 nella cornice della Fondazione Arkad, che ha promosso l’iniziativa con il patrocinio della Cna di Lucca e Massa Carrara. Protagonisti, per l’occasione, sono i referenti di Remira Italia, Tt Tecnosistemi, Fody e Apuana Sb, i quali racconteranno come le tecnologie abilitanti possano contribuire "a rendere il mondo un posto migliore – spiegano – a patto che la digitalizzazione dei processi abbia come primo obiettivo il rispetto per le persone e il profitto come conseguenza".

Ad aprire l’evento saranno i saluti di Nicola Bertoux, cofondatore della Fondazione Arkad, a cui seguirà l’intervento di Lorenzo Azzari sul tema “Tracking sostenibile: il futuro adesso”. A ruota la relazione di Luca Freschi su “Il valore sociale degli scarti tessili”, Valerio Genesoni con “Refurbished Esg: l’usato sostenibile” e Claudio Morelli con “L’arte come motore di giustizia”. Concluderà la serata una tavola rotonda di approfondimento con il pubblico presente

in sala. "Sarà un’occasione unica – proseguono gli organizzatori – per scoprire, attraverso degli esempi pratici, come anche le produzioni artistiche possono essere valorizzate, grazie all’uso delle nuove tecnologie abilitanti e delle pratiche sostenibili. Questi sistemi utilizzano microchip di dimensioni ridottissime, che possono essere inseriti, in modo invisibile, anche in sculture e altre opere d’arte, per identificarle con certezza". L’ingresso è libero: ulteriori informazioni e prenotazioni alla mail [email protected]