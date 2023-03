Marmi e bronzi: lo Zen incarnato La grande mostra di Kan Yasuda

di Beppe Nelli La scultura contemporanea ci regala spesso dei mostri etimologici: dal latino monstrum, cosa degna di essere mostrata. Abbiamo visto inferriate a Pietrasanta, o stalagmiti in giro per le chiese lucchesi. Ma l’expo in gestazione che vedremo dalla Terrazza della Repubblica fino alla Marina di Torre del Lago, da questa estate al 2024, sarà veramente notabile: dal latino notabilis, degno di nota. Arrivano le sculture di uno degli artisti più celebrati, e giustamente, a cavallo dei nostri due secoli: Kan Yasuda. E’ nato nell’isola di Hokkaido divenendo habitué di Pietrasanta, e ha già lasciato una firma indelebile nella storia della lirica e nell’immaginario collettivo. Nel 2000 scenografò una strabiliante Madama Butterfly per il Festival Puccini di Giuseppe Vedda, che ispirò il ciclo "Scolpire l’opera" con grandi maestri, da Mitoraj a Nall. Non si era mai vista una Butterfly fatta di sculture Zen in un Giappone tra fiaba e metafisica, disegnato da un vero giapponese senza ricorrere ai fronzoli esotici. Butterfly debuttò con Maria Pia Ionata, Salvatore Fisichella, Fulvia Bertoli, la direzione di Mario Perussi e la regia di Vivien Hewitt. Riproposta negli anni, davanti alle sculture di Yasuda hanno cantato grandi voci. Si ricorda un meraviglioso corteggio nuziale interpretato da...