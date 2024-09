Marco Tullio Giordana: "Tutti i film sono storie di famiglie e persone"

Giacca in spalla e passo lento. È arrivato così, in solitaria, Marco Tullio Giordana, martedì sera, con l’umiltà, la simpatia e l’ironia che, forse, caratterizzano solo i grandi artisti come lui, al cinema Centrale, in una sala da tutto esaurito per la proiezione e la presentazione di “La vita accanto“, film presentato in anteprima al Festival di Locarno dove il regista ha ricevuto il Pardo alla carriera. Ed è con la stessa umiltà e ironia con cui è arrivato che Giordana, salutati gli spettatori, in fondo alla sala, ha assistito alla proiezione, e allo stesso modo ha risposto alle domande del pubblico alle fine del film. Un film che racconta una storia personale, privata, dei drammi, delle fragilità ma anche dell’amore insiti in ciascuna famiglia "così come tutti i miei film - ha raccontato Giordana - Anche quelli in cui è presente la Storia, sono sempre storie famigliari. Sono storie di persone. Così come lo è tutto il cinema".