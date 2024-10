Marciapiedi impraticabili: "Buche e pieni di erbacce"

Passeggi su un marciapiede e ti ritrovi all’improvviso immerso nella savana. Ebbene sì, succede anche questo a Viareggio per l’incuria datata nel tempo. Anni e anni di mancata manutenzione che hanno portato a rendere totalmente inutilizzabili alcuni marciapiedi cittadini. Oggi facciamo due esempi clamorosi segnalati dai nostro lettori. Uno al Marco Polo in via Durazzo, l’altro in centro in via De Amicis all’incrocio con via Rosmini. In entrambi i casi le erbacce cresciute tra le piastrelle del marciapiede hanno completamente coperto il marciapiede rendendolo di fatto inutilizzabile. I pedoni sono costretti a scendere in strada con tutti i i rischi e i pericoli che questo comporta.

"Noi residenti in via Durazzo – ci segnala un nostro lettore – abbiamo segnalato il problema più volte alla Municipale e al Comune. Abbiamo chiesto che la strada venga riqualificata, come accaduto ad altre vicine alla nostra. Ma la via Durazzo non sembra interessata da nessun lavoro con il risultato che la strada è sconnessa e il marciapiede impraticabile in più punti".

Situazione paradossalmente analoga in via De Amicis. Le erbacce cresciute a dismisura si confondono con il rampicante del muretto di cinta. Il risultato? Guardare per credere: sembra di stare nella savana e non in pieno centro abitato.