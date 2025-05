Manutenzione del verde. Il servizio è ottimizzato

Ha preso il via il nuovo servizio di cura delle aiole pubbliche mediante pulizia, piantumazione e innaffiamento di varietà floreali. Le aree interessate dall’attività sono oltre trenta in tutto il comune. "Fin dall’inizio del mandato – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – mi è apparso chiaro che il settore degli interventi manutentivi agli spazi pubblici andava riformato. Per quanto amministratori e tecnici stiano sempre all’erta, può accadere di trovarsi in difficoltà magari per una crescita di erba troppo veloce causata dalla rapida alternanza pioggia-sole, oppure di dover far le corse per assicurare la pulizia di un percorso di una sfilata o di una processione, distogliendo così le ditte dalla loro programmazione". Da qui un nuovo metodo che consiste nel separare ciò che può andare autonomamente in via ordinaria da quel che richiede intensità di sorveglianza e rapidità di intervento. "La riorganizzazione per la cura dei cimiteri si sta dimostrando efficace, per le aiuole è stata individuata una valida soluzione e presto – assicura Alessandrini – ci sarà un nuovo servizio legato alle aree pubbliche frequentate, ma anche alle chiamate urgenti, che saranno gestite a parte. Va anche ricordato che, in queste ultime settimane, il Comune è stato in emergenza per le decine di frane che hanno impegnato anche le ditte affidatarie del servizio manutentivo. C’è un problema di risorse da reperire ma sono fiducioso di finanziare i nuovi servizi"