Manutenzione dei sentieri. È stato liberato il percorso verso il Rifugio Forte dei Marmi

Rimozione di numerose piante su sei sentieri delle Alpi Apuane nell’area di Stazzema, compresa la riapertura da diversi castagni crollati sul percorso che da Stazzema porta al Rifugio Forte dei Marmi all’Alpe della Grotta sotto il monte Procinto. È quanto è stato svolto nelle settimane precedenti dagli operai forestali dell’Unione dei Comuni della Versilia. Una manutenzione straordinaria sui sentieri che prosegue dopo i lavori già svolti fra dicembre e gennaio scorsi (dopo i danni causati dal maltempo di novembre 2023), e successivi all’incontro che era stato organizzato in municipio a Stazzema dall’amministrazione comunale con i funzionari dell’Unione dei Comuni e i referenti locali delle tre sezioni CAI di Forte dei Marmi, Viareggio, e Pietrasanta. "Prosegue il prezioso lavoro degli uomini dell’Unione dei Comuni della Versilia – evidenzia il sindaco Maurizi overona – una costante manutenzione sulla sentieristica del nostro territorio, sia quello di Stazzema ma anche degli altri comuni che sono uniti sotto questo ente di cui sono presidente pro tempore". Fra gli interventi appena eseguiti c’è stata la rimozione di un grosso castagno sul sentiero Volegno-Pruno e con il contestuale ripristino del tracciato. Altro albero di castagno è stato rimosso sul sentiero denominato “Mezzomare” con anche il ripristino della staccionata di protezione. È stato poi riaperto il tratto di un sentiero che si trova a Terrinca mediante la rimozione di alcuni sassi franati. Tagliati e sgomberati anche dei castagni sul sentiero Cansoli-Levigliani. A stretto giro è in programma un altro lavoro di manutenzione straordinaria: la rimozione di altre piante nel tratto Farnocchia San Rocchino (sentiero Cai numero 3). Mentre è già stata fatta la pulizia dell’area circostante e di accesso all’ex depuratore di Levigliani che diventerà una stazione di sollevamento per la fognatura nera che confluirà nel depuratore di Terrinca.