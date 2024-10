"Manca la sicurezza. Sembra il Far West"

"Evitiamo che Massarosa diventi un far west". I consiglieri della Lega Nicola Morelli e Pietro Cima lanciano un accorato sos sul tema della sicurezza. "Nei giorni scorsi, diversi sono stati gli episodi che hanno evidenziato la mancanza assoluta di sicurezza, tema poco caro all’attuale maggioranza di sinistra – scrive il gruppo della Lega –; è stata ‘visitata’ un’abitazione in via Bicocca; a Pian del Quercione, un soggetto ha tentato un furto di un’auto; a Piano di Conca, c’è stato un furto in abitazione in via Beatrice; e poi tentativi di furti in via Sterpeti a Massarosa. E di recente, si segnalano due furti all’asilo di Piano di Conca. Per non parlare delle truffe agli anziani, approcciati in luoghi pubblici, a domicilio o telefonicamente, ed è doveroso un richiamo sui vandalismi accaduti a Mommio Castello, oltre al problema dello spaccio"

"La politica deve fare la sua parte – rincarano Morelli e Cima – perché il tema della sicurezza è fondante e sentito. Ecco i nostri suggerimenti: incrementare l’organico della municipale per iniziare un controllo assiduo del territorio, sia in termini di sicurezza che ambientale; reintrodurre il vigile di frazione come punto di riferimento per i cittadini; revisionare e incrementare il sistema di videosorveglianza monitorato tramite centrale operativa, al fine di garantire un controllo della criminalità, del patrimonio pubblico e della viabilità. Massarosa non deve essere il rifugio di gruppi di sbandati, un ‘Far West’, un "Porto Franco" per certi individui – concludono i consiglieri della Lega – bensì al contrario, un luogo sicuro, decoroso, vivibile e fruibile da tutti in armonia, in perfetta condivisione".